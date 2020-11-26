30 ноября станет известен состав нового кабинета министров Пензенской области

Глава региона озвучит список министров Пензенской области в понедельник, 30 ноября. Напомним, что 22 сентября, после вступления в должность выбранного на второй срок Ивана Белозерцева, кабинет был отправлен в отставку. Сейчас все министры находятся на должностях с приставкой «врио».

Ранее Иван Белозерцев частично рассказал о своих планах относительно кандидатов на посты министров: в частности, губернатор заявил о своем намерении оставить Александра Воронкова на посту главы областного минобра, а Николая Симонова - в качестве председателя правительства.