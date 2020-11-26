Горожане спрашивают у Андрея Лузгина

Пресс-служба администрации Пензы

Как оформить земельный участок в собственность и перевести жилое помещение в нежилое. Как заменить приборы учета и разобраться с проблемами содержания сетей - это лишь часть вопросов, прозвучавших в ходе очередного приема граждан 25 ноября 2020 года, который провел глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

На первый взгляд, все они вовсе не глобального характера. Но за ними - люди, их тревоги. И это хорошо понимают сотрудники администрации - бытовые, жилищно-коммунальные проблемы в условиях режима самоизоляции особенно чувствительны.

Очередной звонок - мужчина пожаловался на аварийный участок дороги по улице Рябова, где расположены несколько торговых объектов, и при обильных осадках вода стекает непосредственно к магазинам.

Проблема известна и ответ главы администрации по существу:

«В настоящее время разрабатывается проект ремонта проблемного участка с обустройством ливневой канализации. После того, как будет известна стоимость работ, примем решение в какую программу его включить».

Жительница улицы Фурманова обеспокоена санитарным состоянием контейнерной площадки, расположенной возле дома №21 по ул.8 Марта. Площадкой пользуются жители 13-ти многоквартирных домов, которые обслуживают разные управляющие компании. Региональный оператор осуществляет вывоз отходов, а хозяйствующие субъекты не выполняют свои обязательства - практически не принимают участие в уборке объекта.

Андрей Лузгин дал поручение ответственным лицам разобраться в сложившейся ситуации и согласовать график наведения порядка между всеми управляющими организациями.

В рассмотрении обращений в ходе приема граждан приняли участие и.о начальника городского Управления градостроительства и архитектуры Сергей Петров, начальник Управления ЖКХ Пензы Александр Юлин, начальник отдела распределения муниципального жилищного фонда администрации Пензы Мария Лошманова и главы районных администраций.