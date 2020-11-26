Раньше всех зима пришла на автомобильные дороги

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

24 ноября 2020 года на 27 км автодороги «Рузаевка - Ковылкино» 50-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Ларгус», при совершении обгона, выехал на полосу встречного движения, не справился с рулевым управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель самостоятельно обращался в ГБУЗ РМ «РКБ №4», где ему была оказана медицинская помощь. Трезв.

В 21:15 на 187 км автодороги «подъезд к го Саранск от ФАД М-5 «Урал» 47-летний мужчина на автомобиле «ДАФ 95XF 380» с полуприцепом, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на дорожное ограждение, после чего съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

Бригадой скорой помощи водитель доставлялся в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», где ему оказали медицинскую помощь. Водитель трезв, за повреждение дорожного сооружения на него составлен административный материал.

По информации пресс-службы УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия, на данном участке автодороги выявлены недостатки зимнего содержания транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети (стекловидный лед).