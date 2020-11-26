Дорога к ЕГЭ идет через сочинение

Школьники перед началом единого госэкзамена по русскому языку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Успешное написание итогового сочинения выпускниками 11 классов - это допуск к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения.

Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили совместным приказом новое расписание проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году:

основной срок - 5 апреля 2021 года;

дополнительные сроки - 21 апреля и 5 мая 2021 года.

Право написать сочинение в дополнительные сроки предоставляется выпускникам, получившим за сочинение «незачет», либо пропустившим его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально.