Дорога к ЕГЭ идет через сочинение

Школьники перед началом единого госэкзамена по русскому языку.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Успешное написание итогового сочинения выпускниками 11 классов - это допуск к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения.
Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили совместным приказом новое расписание проведения итогового сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году:
основной срок - 5 апреля 2021 года;
дополнительные сроки - 21 апреля и 5 мая 2021 года.
Право написать сочинение в дополнительные сроки предоставляется выпускникам, получившим за сочинение «незачет», либо пропустившим его написание в основной срок по уважительной причине, подтвержденной документально.