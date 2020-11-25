Неприязнь к сопернику подкрепил ударами лома

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Ночью 22 ноября 2020 года мужчина гостил у знакомой в доме по улице Рабочей поселка Стеклозавод Городищенского района. Около 23 часов к дому женщины пришел еще один мужчина, проживающий в этом поселке.

То ли старые обиды, то ли еще что-то, но вспыхнул конфликт, в ходе которого первый

ломом нанес второму не менее трех ударов по нижним конечностям, голове и туловищу. После чего вернулся в дом.

Утром тело потерпевшего было обнаружено братом на улице Рабочей.

Житель Городищенского района задержан, ему предъявлено обвинение. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.