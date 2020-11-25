Юные жители Мордовии получат подарки от врио главы республики Артема Здунова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения РМ, подарки получат все дети до 13 лет из сел республики. В Саранске и Рузаевке сюрпризы раздадут мальчишкам и девчонкам из малоимущих, многодетных, приемных семей, а также тем, чьи родители являются инвалидами, или кто живет в семье ликвидаторов аварии на Чернобыльской станции.

Новогодние подарки также получат все дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, а также воспитанники интернатов и коррекционных школ. Кроме того, сладкие лакомства вручат детям студентов, аспирантов и магистрантов.