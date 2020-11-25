В Саранске перед судом предстанет организованная группа, состоящая из родственников

В Мордовии завершилось расследование уголовного дело в отношении трех участников организованной группы – 26 и 29-летней женщины и 21-летнего мужчины. Все трое - родственники.

По данным следствия, с августа 2018 по июль 2019 года подозреваемые вовлекли в занятия проституцией семь девушек из Мордовии и Пензенской области, в том числе, и одну несовершеннолетнюю. Двое из них были похищены злоумышленниками. Для оказания интимных услуг девушек привозили в арендованные квартиры по всему Саранску. В перерывах между поездками, пострадавшим угрожали, а также избивали их за любое «нарушение дисциплины». В целях конспирации злоумышленники в присутствии своих жертв называли друг друга по кличкам.

В июле 2019 года в правоохранительные органы обратилась одна из пострадавших, сумевшая убежать от своих мучителей. Организаторы бизнеса были задержаны.

Уголовное дело направлено в суд.