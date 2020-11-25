ООО «ТНС энерго Пенза» проводит акцию «В Новый год – без долгов!»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» информирует своих клиентов о начале традиционной предновогодней акции «В Новый год – без долгов!».

Акция проводится в период с 20 ноября по 31 декабря 2020 года, для участия в ней клиентам компании необходимо совершить несколько простых действий:

• погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря 2020 года;

• оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 25 декабря.

В результате задолженность, сложившаяся на 1 января 2021 года, должна равняться нулю или быть кредиторской.

По итогам акции из числа участников будут выбраны 2 категории победителей. 50 потребителям, использовавшим для оплаты дистанционные сервисы – официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза», Личный кабинет либо мобильное приложение «ТНС энерго», на лицевые счета будет зачислено по 1 000 рублей. 100 победителям, оплатившим электроэнергию любыми другими способами, будет зачислена сумма в размере 500 рублей.

Важным условием также является то, что участниками мероприятия не смогут стать владельцы лицевых счетов, в отношении которых производится процедура взыскания задолженности в судебном порядке либо в отношении которых решение суда о взыскании задолженности уже вступило в законную силу.

Подробно с положением об акции можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза».