ООО «ТНС энерго Пенза» проводит акцию «В Новый год – без долгов!»

Фото предоставлено пресс-службой компании
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» информирует своих клиентов о начале традиционной предновогодней акции «В Новый год – без долгов!».
Акция проводится в период с 20 ноября по 31 декабря 2020 года, для участия в ней клиентам компании необходимо совершить несколько простых действий:
• погасить основной долг за электроэнергию, сложившийся на 1 декабря 2020 года;
• оплатить текущее потребление декабря по показаниям индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым до 25 декабря.
В результате задолженность, сложившаяся на 1 января 2021 года, должна равняться нулю или быть кредиторской.
По итогам акции из числа участников будут выбраны 2 категории победителей. 50 потребителям, использовавшим для оплаты дистанционные сервисы – официальный сайт ООО «ТНС энерго Пенза», Личный кабинет либо мобильное приложение «ТНС энерго», на лицевые счета будет зачислено по 1 000 рублей. 100 победителям, оплатившим электроэнергию любыми другими способами, будет зачислена сумма в размере 500 рублей.
Важным условием также является то, что участниками мероприятия не смогут стать владельцы лицевых счетов, в отношении которых производится процедура взыскания задолженности в судебном порядке либо в отношении которых решение суда о взыскании задолженности уже вступило в законную силу.
Подробно с положением об акции можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза».