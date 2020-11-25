Сотрудник компании «СтанкоМашСтрой» стал преподавателем ПГУ

Заместитель генерального директора по производству компании ООО «СтанкоМашСтрой» Митясов Сергей Геннадьевич вошел в состав преподавателей факультета «Промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта» ПГУ и назначен и.о. заведующего кафедрой «Металлорежущие станки».

Сергей Геннадьевич работает в компании ООО «СтанкоМашСтрой» с 2016 года. Под его руководством были спроектированы и запущены в серийное производство: - линейка универсальных станков серии СТ16К20; - линейка станков с ЧПУ серии СТ16А25; - линейка станков с ЧПУ серии СТ25.

Теперь Сергею Геннадьевичу предстоит подготовка квалифицированных специалистов, способных управлять процессами создания нового оборудования в станкостроении.