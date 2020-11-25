Иван Белозерцев: «Инклюзивное образование – это дорога с двусторонним движением»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Программы инклюзивного образования учреждение реализует уже 15 лет. Сейчас в школе учатся более 80 детей-инвалидов. Для них созданы специальные условия: оборудованы пандусы, гусеничный подъемник на этажи и санитарные комнаты, есть система навигации для слабовидящих.

- Благодаря квалифицированным педагогам, все дети без исключения чувствуют себя в школе комфортно, могут реализовывать свои таланты, получать нужные навыки, социализироваться, - отметил губернатор Иван Белозерцев. – Отрадно, что особенные ребята и обычные могут учиться вместе. Инклюзивное образование – это дорога с двусторонним движением.

Глава региона поручил дооснастить образовательное учреждение специальным оборудованием.