Смертельный удар ножом из-за татуировки

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Накануне вечером трое мужчин распивали спиртное в одной из квартир по ул. Экспериментальной в Пензе. Ссора возникла из-за татуировки. В результате одного из компании выгнали из помещения.

Он пошел к своей знакомой, и рассказал ей об обстоятельствах конфликта. По телефону его подруга стала выяснять у обидчиков причины ссоры. В ходе разговора двое мужчин назначили третьему встречу. Выяснение отношений переросло в драку.

И тогда обиженный мужчина, который пришел со своей знакомой, ударил ножом в грудь одного из своих обидчиков. Через несколько дней он скончался в больнице.

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Им оказался безработный, ранее судимый житель Пензы 1989 года рождения. В содеянном он сознался. В настоящее время ему предъявлено обвинение по ч.1. ст. 105 УК РФ «Убийство».