Зачет от губернатора

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор высоко оценил качество строительства домов переменной этажности, предназначенных для переселенцев из аварийного жилья и для детей-сирот. Ход работ в квартале, ограниченном улицами Беляева - Литейная - Ударная - Воровского» (1 этап), он проверил во вторник, 24 ноября 2020 года.

Первый дом, как доложил врио заместителя председателя правительства Дмитрий Семенов, полностью готов. Все квартиры предварительно уже показаны гражданам.

В двух зданиях, которые планируется сдать до конца года, 225 квартир получат переселенцы из аварийного жилья и 27 - дети-сироты.

«Мы должны строить качественное жилье. Это задача муниципалитетов, правительства области, - осуществлять контроль. Проекты должны быть экономически обоснованными. Когда, например, строительная компания выходит на проект, и в смете заложены копейки, - за эти деньги из хорошего материала построить практически невозможно. Начинают делать из того, что есть, по низкой цене, которая заложена в проектно-сметной документации. А потом, через год, два, три, - появляются проблемы. Их не должно быть», - подчеркнул Иван Белозерцев.

В этот день губернатор также посетил один из проблемных домов на ул. Новоселов в микрорайоне Заря, где в результате ошибок при проектировании и строительстве возникли проблемы.В настоящий момент на объекте выполнены работы по усилению фундамента.

Губернатор потребовал ускорить устранение дефектов и в других домах на улице Новоселов.