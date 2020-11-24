В Пензу поступили две картины из Третьяковской галереи

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В Пензу поступили «Натюрморт с искусственными цветами» Алексея Куприна и «Натюрморт с зеленой бутылкой» Василия Рождественского из коллекции Государственной Третьяковской галереи. Напомним вам, что картины отправлены в качестве замены полотен Роберта Фалька «Крымский пейзаж» и «Портрет Минчина», которые областная картинная галерея отправила на выставку в Москву.

Сейчас ценный груз находится на акклиматизации в одном из музейных запасников. В ближайшие дни работы Василия Рождественского и Алексея Куприна будут распакованы и подготовлены для экспонирования.