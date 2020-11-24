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Общество

Детский сад в Заре сдадут в декабре

Дошкольное учреждение будет рассчитано на 120 детей
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня строительную площадку объекта посетил губернатор Иван Белозерцев. Сейчас в здании будущего детского сада ведутся отделочные работы.

На строительство учреждения на 120 мест (из которых 60 – места для малышей ясельного возраста) был выделен 131 миллион рублей. Губернатор Иван Белозерцев поручил уже сейчас начать работу по набору сотрудников:

- Чтобы после ввода в эксплуатацию не было большой паузы, - объяснил глава региона.

Садик планируют сдать в эксплуатацию 15 декабря.

Образование