В Пензе у больницы №1 появится новая парковка

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе рассказал подробнее о планах благоустройства: всего планируется создать места для 300 автомобилей.

- Мы обустроим сквозной проезд: так получится уместить два ряда машин. На другом участке, где муниципальная территория, тоже можно выделить место под парковку, но для начала его нужно обустроить. С другой стороны тоже встанет один ряд автомобилей.

Иван Белозерцев нацелил на дальнейшую работу в направлении:

- По этому вопросу ко мне обращались на личном приеме, - отметил губернатор. – Но это только одно место, поэтому прошу в речение месяца осмотреть территории всех больниц, продумать варианты парковок рядом с ними. На следующий год готов поддержать это направление финансово. Это задача, которую мы должны решить в 2021, максимум в 2022 году.