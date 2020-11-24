Лучшая работа для молодежи – расклейщик объявлений

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43% граждан, ответивших на вопросы, признались, что начали работать в 17 лет или даже раньше, еще 52% свой первый трудовой опыт получили в 18-25 лет. В список самых популярных причин для раннего старта карьеры называются стремление к финансовой независимости, желание накопить деньги на определенную цель или с пользой занять личное время.

На вопрос, какая работа лучше всего подходит молодежи, большинство жителей Пензенской области ответили, что расклейщик объявлений. Также не раз были озвучены следующие варианты: курьер, волонтер, помощник/ассистент, промоутер и официант.

- 64% жителей Пензенской области отметили, что посоветовали бы своим детям получить первый трудовой опыт до 18 лет. Так как, по их мнению, это поможет подросткам стать более самостоятельными, ответственными и получить навык общения с людьми, - отмечает Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.