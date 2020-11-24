Пожилая жительница Мордовии сгорела заживо в собственном доме

Фото: ГУ МЧС по РМ

Вчера днем в пожарно-спасательную службу Зубово-Полянского района поступило сообщение о том, что в селе Старое Бадиково горит дом на улице Центральной.

Местный житель, вернувшись домой из магазина, увидел на кухне свою мать 1935 года рождения, объятую пламенем. Он попытался сбить огонь самостоятельно, но ему не удалось, поэтому мужчина вынес пострадавшую на улицу. Там он понял, что пожилая женщина уже не подает признаков жизни.

Мужчина забежал в ближайший магазин и попросил помощи. Продавец вызвала пожарных.

Причина случившегося устанавливается.