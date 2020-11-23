Смотрите, кто пришел

Фото из личного архива депутата

ПАО Группа компаний «ТНС энерго» - одна из крупнейших независимых российских энергосбытовых компаний обновляет свои руководящие кадры. Сегодня на должность заместителя генерального директора назначен первый заместитель генерального директора «ТНС энерго Пенза» депутат Законодательного собрания Пензенской области Вениамин Африканов.

Мы попросили прокомментировать назначение его коллегу Романа Чернова:

- Вениамин Викторович - профессионал. Интеллигентный, разносторонне развитый человек. Спортсмен. Ответственно и скрупулезно относится к делу, которым занимается. За это и ценим его. Теперь понимаем, что не только мы. Знает заботы и проблемы людей в своем избирательном округе. И неважно - идет ли речь о новогодних подарках для детей или ремонте пострадавшего на пожаре дома одинокой женщины, другие проблемы – всегда старается помочь. В коллективе пожелали Вениамину удачи на новом месте работы в Москве. Уверены, все у него получится.