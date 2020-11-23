Иван Белозерцев: «Дети должны понимать, что дорога легкомыслия не прощает»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Внутри ярко-желтой газели - велосипеды, самокаты, конусы, макеты и стенды. Словом, все самое необходимое для того, чтобы на месте смоделировать любую дорожную ситуацию и разобрать ее буквально пошагово. Мобильные «Лаборатории безопасности» могут посещать самые отдаленные населенные пункты.

- Сегодня такие комплексы как часть системы профилактики имеют большое значение. Если не научить ребенка безопасному поведению на дороге, пока он маленький, не вложить ему эти знания, то став взрослым, он будет относиться к ПДД легкомысленно, - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев. - Наши дети должны хорошо понимать, что дорога – это территория повышенной опасности и легкомыслия она не прощает.

В Пензе обучение в рамках проекта Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма будут проводить педагоги «Центра развития творчества детей и юношества». Занятия будут включать в себя теорию, практику и игры. Каждый центр оснащен более чем 70 единицами оборудования, а также раздаточными материалами и тетрадями для закрепления теоретических знаний. Всем ученикам «Лаборатории безопаности» ручается сувенирная продукция со световозвращающими свойствами для обеспечения безопасности на дороге.

- Мы месяц-два посмотрим, насколько эффективна «Лаборатория безопасности» для обучения, и, возможно, закупим за средства областного бюджета еще несколько таких специально оборудованных машин, , - заключил Иван Белозерцев.