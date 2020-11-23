ООО «ТНС энерго Пенза» переводит бизнес-клиентов на электронный документооборот

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» рекомендует своим клиентам - юридическим лицам использовать дистанционные сервисы для взаимодействия с компанией.

На ноябрь 2020 года 4348 (или 14% от общего числа) организаций региона уже оценили преимущества «Электронного документооборота» и активно используют сервис в повседневной работе. Электронный документооборот с бизнес-клиентами позволяет сделать процесс обмена документацией с энергосбытовой компанией быстрым и бесконтактным, а также снизить затраты на отправку, обработку и хранение первичных документов.

Технология электронного документооборота обладает важными преимуществами для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

• документы доставляются мгновенно сразу после их отправки;

• получение документов бесплатно, а подписанный клиентом экземпляр доходит в энергосбытовую компанию автоматически;

• электронные документы не теряются и не требуют места для хранения;

• согласно законодательству, электронные документы полностью заменяют бумажные, их принимают в налоговой, судах, их можно передать на проверку через Интернет;

• работать с электронными документами можно прямо в 1С.

В электронном виде доступно получение счетов, счетов-фактур, актов приемки-передачи электроэнергии и иных документов. Документы подписываются электронной подписью и имеют полную юридическую силу, как и бумажные.

С более подробной информацией о подключении электронного документооборота можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам / Онлайн-сервисы» по ссылке.