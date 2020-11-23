В Пензенской области разработают программу реабилитации переболевших коронавирусом

Конкретные предложения по вопросу поручено подготовить проектному офису до 15 декабря.

- У бывших пациентов, переболевших коронавирусом, остаются проблемы со здоровьем, - отметил губернатор Иван Белозерцев в ходе совещания, которое состоялось сегодня в правительстве региона. – Нужно проработать региональную программу их реабилитации. Для этих целей можно задействовать санатории Пензенской области.

Кроме того, глава региона распорядился организовать в министерстве здравоохранения «горячую» линию по обеспечению пациентов, которые проходят лечение на дому, бесплатными лекарствами.