В Мордовии на пожаре погиб мужчина 1977 года рождения

Фото: ГУ МЧС по РМ

Вчера в два часа ночи в пожарно-спасательную службу Ромодановского района поступило сообщение о пожаре в селе Трофимовщина. Горел дом на улице Колхозной. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины 1977 года.

При выяснении обстоятельств пожара, удалось установить, что дом принадлежит женщине 1979 года рождения. Она купила его недавно, чтобы использовать в качестве дачи, и постоянно в строении никто не проживал.

Ночью, в которую произошел пожар, женщина и ее сожитель остались на ночь в доме. Чтобы не замерзнуть, затопили перед сном печь. Вскоре хозяйку дома разбудил треск на кухне. Заглянув туда, она увидела, что в районе печи горит потолок. Не растерявшись, гражданка крикнула сожителю, чтобы он выбирался из дома ползком – к тому времени дым успел распространиться в комнату – и сама выбежала на улицу. Подождав еще пару минут и не увидев сожителя, хозяйка дома разбила окно и начала звать его, но ответа так и не получила.

В результате пожара уничтожен жилой дом и надворная постройка на общей площади 122 кв.м.

Причина устанавливается.