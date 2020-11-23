Светоотражатели на одежде, портфелях сберегут жизнь

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

Напоминания о безопасности дорожного движения никогда не бывают лишними, особенно, когда речь идет о самых маленьких его участниках. Вот и на минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции, педагоги и воспитатели Рузаевского района Мордовии много времени посвятили общению с детьми в общеобразовательных организациях района о безопасности движения.

Инспекторы ГИБДД и учащиеся МБОУ «СОШ № 8» призвали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения, рассказывали о трагических последствиях, к которым приводит их нарушение. На классных часах, при проведении викторин о правилах безопасного поведения на дорогах педагоги и воспитатели объясняли детям, что всегда необходимо пользоваться ремнями безопасности в транспорте, обязательно иметь светоотражающие элементы на одежде и портфелях.

Взрослые помогли самым маленьким участникам многочисленных акций в районе - воспитанникам МБДОУ «Детский сад №14» провести флэш-моб «Остановим ДТП», в ходе которого в небо были выпущены десятки белых шаров.