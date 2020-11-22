Ездить в общественном транспорте без маски можно, но дорого

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Полицейские Пензенской области напоминают, что в демократическом государстве, конечно, допускается игнорирование постановления губернатора о режиме повышенной готовности. Для особо упорных граждан на этот случай разработан и соответствующий прейскурант.

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан его сумма составляет до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - до 50 тысяч; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 50 тысяч; для юридических лиц - до 300 тысяч.

Очередной рейд соблюдения установленных правил в общественном транспорте полицейские и представители управления транспорта Пензенской области провели на территории Городищенского района.

Проверялись рейсовые автобусы большой и малой вместимости, следовавшие через Городище. С гражданами и водителями транспортных средств проведены беседы о необходимости соблюдения социальной дистанции, масочного режима, а также использовании перчаток и антисептиков для рук.