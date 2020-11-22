Пресс-служба правительства Пензенской области

Федеральной налоговой службе исполнилось 30 лет. С Днем работника налоговых органов Российской Федерации сотрудников поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Сегодня ваша служба по праву является одной из ключевых структур, надежно обеспечивающих стабильное функционирование финансовой системы государства, - отметил губернатор. - От вашего профессионализма, компетентности, добросовестного труда, ответственного отношения к порученному делу во многом зависят регулярные поступление налогов и других платежей в бюджеты всех уровней, эффективное решение стратегических социальных задач и реализация масштабных инвестиционных проектов».

Иван Белозерцев пожелал работникам службы крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.