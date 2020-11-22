Ночью автомобиль откатили от дома хозяина, а затем завели

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

В ночь на 4 сентября 2020 года трое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения совершили угон автомобиля марки «ВАЗ 21102», принадлежащего жителю села Ямщина Инсарского района Республики Мордовия.

Зная, что хозяин обычно не запирает дверь, а ключи оставляет в замке зажигания, они оттолкали автомашину от его дома, а затем завели и начали движение. Доехать в соседний населенный пункт у них не получилось, автомобиль заглох. Завести его снова они не смогли, после чего скрылись.

По факту угона Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия расследование уголовного дела в отношении троих жителей Инсарского района в возрасте 19-22 лет завершено. Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемые признали полностью.

Как выяснилось, в совершении преступления принимал участие несовершеннолетний знакомый обвиняемых. Проведенная в ходе следствия судебная экспертиза признала его невменяемым. В связи с этим уголовное дело в отношении подростка было выделено в отдельное производство.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.