Санитарная авиация спасает жизни жителей Пензенской области

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Без громких сообщений и даже совсем буднично в пятницу, 20 ноября 2020 года, санитарная авиация в Пензенской области впервые в новейшей истории доставила пациентов из районных медицинских организаций в областные специализированные центры. На вертолете в Пензу для оказания высокотехнологичной медицинской помощи эвакуировали пациентов из Земетчино, Нижнего Ломова и Кузнецка.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», санитарной авиацией уже выполнено 5 вылетов, в медицинские организации федерального уровня эвакуировано 6 жителей области, среди которых 3 ребенка.

По словам главного врача Пензенской областной станции скорой помощи Владимира Атякшева, в регионе выстроена чёткая схема маршрутизации пациентов с различными патологиями. Единая служба позволяет доставлять пациентов даже из самых отдалённых районов области в специализированные центры города Пензы на автомобилях скорой медицинской помощи и на вертолётах.