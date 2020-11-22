Ближе к полуночи в Пензе пришла комиссия в буфет

Пресс-служба администрации Пензы

В ночь с 20 на 21 ноября 2020 года глава администрации Пензы отправил уважаемую комиссию по барам и ночным клубам. И как оказалось, не напрасно. Из обследованных 10 предприятий общественного питания в ходе рейда в двух выявлены нарушения режим повышенной готовности.

Персонал буфета «Мир напитков» и бара «Beerhoven» нарушил запрет Государственного санитарного врача РФ на оказание услуг общественного питания в период с 23.00 до 06.00. Сотрудники полиции составили два протокола по ст.20.6 ч.1 КоАП РФ за несоблюдение требований, предъявляемых в период действия режима повышенной готовности.

Рейды будут проводиться на постоянной основе до отмены режима повышенной готовности.