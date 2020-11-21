Артем Здунов наградил победителей конкурса «Большая перемена»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Напомним, что учреждение было создано в прошлом году в рамках реализации национального проекта «Образование». Главная цель Центра – вовлечение талантливых ребят проектную и исследовательскую деятельность. Для этого в стенах учреждения существуют лаборатории, тренажерные площадки и спортзал, планетарий и многое другое.

В ходе посещения Центра Артем Здунов пообщался с победителями Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» - ученицей 11 класса гимназии № 12 Агнессой Куприяновой и ученицей 10 класса школы № 35 города Саранска Баковой Татьяной.

- Республика направила на конкурс четыре с половиной тысячи участников. 42 из них прошли в полуфинал, пятеро стали финалистами. Это великолепный результат, - отметил врио Главы РМ. Для меня большая честь с вами познакомиться!

Агнессе Куприяновой и Татьяне Баковой были вручены благодарственные письма и сертификаты на 10 тысяч рублей. Также благодарственными письмами были отмечены наставники школьниц и их родители.