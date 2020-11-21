Более 700 жителей Пензенской области смогут бесплатно освоить новые профессии

Минпросвещения России, а также Рособрнадзор, Роструд и Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» запустили программу «Ворлдскиллс Экспресс», цель которой – профессиональное обучение и переобучение граждан, пострадавших из-за пандемии.

Стать ее участником может любой человек, который находится под риском увольнения, ищет работу или является выпускником образовательных организаций. Им на выбор предоставляется свыше 170 компетенций. Набор специальностей для обучения в каждом регионе разный, поскольку список составляется после анализа рынка труда и определения самых востребованных профессий.

В Пензенской области принять участие в программе смогут 709 человек по 25 компетенциям. Для того чтобы начать обучение, необходимо подать заявку на сайте.

На данный момент этой возможностью уже воспользовался 381 житель. Обучение идет на базе восьми пензенских колледжей.

- Программа позволит гражданам не только решить вопрос с трудоустройством, но и расширить свои профессиональные возможности, - подчеркнул министр образования Александр Воронков.

Обучение по компетенции длится 144 академических часа. Финансирование программы осуществляется за счет федерального бюджета.