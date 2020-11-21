Традиционный новогодний каток в Пензе планируют обустроить на набережной Суры

В этом году традиционный каток планируют перенести на набережную.

- Нужно посмотреть, есть ли возможность залить каток тут, решить вопрос подключения освещения и звукового сопровождения, - отметил заместитель главы администрации Сергей Волков.

Там же планируется возвести и горку для катания. Кроме того, горки появится в скверах «Копилка пословиц» и Бессмертного полка, Могилевском дворике. На площади Ленина традиционно будут работать Домик Деда Мороза.

Участники совещания обсудили и тему новогоднего украшения города. Стало известно, что световые фигуры украсят Фонтанную, Театральную, Соборную площади, а инсталляция в виде числа «2021» - площадь Ленина.