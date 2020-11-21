Иван Белозерцев предложил руководителям аптечных сетей решать проблемы совместно

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Вчера Иван Белозерцев провел рабочую встречу с руководителями аптечных сетей, действующих на территории области.

- Потребность в лекарствах растет, и многие жители жалуются мне на повышении цен на препараты и ртутные термометры и отсутствие их в аптеках, - отметил он. – Из регионального бюджета выделено девять миллионов рублей на закупку медикаментов для больных с коронавирусом, которые лечатся на дому. Еще более 49 миллионов поступят из федерального бюджета. Это огромная сумма, которая потребует и серьезных поставок необходимых медицинских препаратов.

Глава региона предложил аптечным сетям на время пандемии объединить базы данных и начать обмениваться информации: чтобы фармацевты могли подсказывать покупателям, в какой из аптек есть в наличии интересующий их препарат.

Врио руководителя Росздравнадзора по Пензенской области Ирина Бузина сообщила о результатах мониторинга и анализа наличия медицинских препаратов в аптеках. Оказалось, что многие жители покупают лекарства впрок, а врачи часто выписывают те таблетки, которые не нужны на первом этапе лечения. К тому же, работники аптек не предлагают покупателям аналоги запрашиваемых лекарств.