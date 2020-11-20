Артем Здунов провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом

Участники совещания обсудили все вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом в республике. Артем Здунов попросил Роспотребнадзор и Минздрав озвучить статистику по заболевшим, рассказать о ситуации с койками и лекарствами.

- Я сегодня хотел бы послушать мнение специалистов, что реально происходит, - подчеркнул он. - Высказывайте любые мысли, давайте обсудим это в рабочем режиме.

Главное задачей, по мнению врио Главы РМ, сейчас является найти возможность развернуть дополнительные койки в Саранске.

- Нам нужно быть готовыми к любому развитию событий, - подчеркнул Артем Здунов.