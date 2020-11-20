Пензенская картинная галерея обменяется полотнами с Третьяковкой

Экспозиция будет доступна в Государственной Третьяковской галерее с декабря текущего года по апрель 2021-го.

Из пензенской галереи на выставку в Москву отправятся два полотна художника-авангардиста - «Крымский пейзаж (Коктебель)» (1914) и «Портрет художника Абрама Минчина» (1931). Государственная Третьяковская галерея на этот период взамен предоставит произведения художников-авангардистов Василия Рождественского («Натюрморт с зеленой бутылкой», 1921) и Александра Куприна («Натюрморт с искусственными цветами», 1918).

Презентация картин для пензенцев состоится 1 декабря в 11:00.