«СтанкоМашСтрой» обновил сертификат Европейского союза на токарный станок

Компания «СтанкоМашСтрой» обновила сертификат Европейского союза на токарный станок с ЧПУ серии СТ16А25. Документ выдан аккредитованным сертификационным органом Словакии 30 октября 2020 года, и подтверждает, что оборудование производится в соответствии с требованиями Директив о безопасности машин и оборудования.

Техники из Словакии лично посетили предприятие «СтанкоМашСтрой», провели фактические испытания и проверили оборудование на соответствие европейским стандартам.

Помощь в получении сертификата оказал Центр поддержки экспорта Пензенской области, выдав субсидию в размере 80% от стоимости сертификации.

Обновленный сертификат дает право компании «СтанкоМашСтрой» использовать маркировку СЕ и экспортировать данный вид металлообрабатывающего оборудования в страны ЕС.