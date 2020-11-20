В Саранске состоялось официальное представление врио Главы Мордовии Артема Здунова

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Вчера полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров представил временно исполняющего обязанности Главы Республики Мордовия Артема Здунова:

- Артем Алексеевич понимает специфику работы в многонациональных регионах. Работая на руководящих должностях в Республиках Татарстан и Дагестан, зарекомендовал себя как настоящий профессионал, способный достигать эффективного результата.

Врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов поблагодарил за теплый прием и попросил членов Правительства Республики Мордовия настроиться на максимально эффективную работу.

- Дальнейшее развитие Мордовии тесно связано с повышением доходов населения. А для этого должен работать бизнес, - отметил он.

К присутствующим обратился и Владимир Волков, руководивший Мордовией с 2012 года. Он поблагодарил всех за совместную работу и пожелал Артему Здунову успехов в развитии республики.