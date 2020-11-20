Дороги, которые привели к победе

Пресс-служба правительства Пензенской области

На совещании в рамках «Транспортной недели» в Москве, в четверг, 19 ноября 2020 года, губернатору Ивану Белозерцеву вручена символическая награда.

Выступая на совещании, Иван Белозерцев подчеркнул: «Мы увидели в проекте новые цели и новые возможности, а именно стимулирование жилищного строительства и развитие комфортной городской среды».

Иван Белозерцев обратился также к заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой о поддержке строительства объездной дороги в Бессоновке.

«Расстояние от этого пригородного населенного пункта до центральной части Пензы возможно преодолеть всего за 25 минут, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Бутылочное горлышко имеющейся автодороги позволяет двигаться со скоростью не более 10 километров в час», - прокомментировал губернатор Пензенской области.

Высокие темпы работ по национальному проекту «БКАД» в целом по региону позволили области привлечь в 2020 году средства резервного фонда. Дополнительно отремонтировано 90 км автомобильных дорог регионального значения.