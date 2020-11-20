Первыми на пожар в Пензе прибыли инспекторы ДПС

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Как оказалось, регулирование движения важно не только на дорогах. В ситуациях чрезвычайных часто от оперативных и грамотных действий впрямую зависит спасение людей.

Лишний раз это правило подтвердили события утра 15 ноября 2020 года.

В Первомайском районе Пензы инспекторы ДПС Сергей Костин, Раиль Дасаев, Алексей Паршин и Алексей Чванов заступили на службу, когда из дежурной части Госавтоинспекции поступило сообщение о возгорании многоквартирного дома № 68 по улице Мира.

Инспекторы прибыли на место первыми. Распределив между собой обязанности, стражи порядка без суеты поспешили на помощь гражданам. Регулировали движение, обеспечивая беспрепятственное прохождение спецтранспорта к месту возгорания.

Помогли отогнать автомобиль, стоявший под окнами горящей квартиры

В доме полицейские стучали в квартиры, помогали пожилым людям выйти на улицу, организовали оцепление.

Прибывшие пожарные расчеты локализовали и ликвидировали пожар. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ГИБДД, а также других экстренных служб, трагических последствий удалось избежать.