В ДТП на улице Аустрина в Пензе пострадала 72-летняя пенсионерка

ФОТО: Сообщество «Сова Пенза Авто» в социальной сети «Вконтакте»

Сегодня днем в сообществе «Сова Пенза Авто» в социальной сети «Вконтакте» была опубликована информация о ДТП на улице Аустрина. Авария произошла неподалеку от мясокомбината. Очевидец произошедшего поделился фотографиями с перевернутым автомобилем.

Представители ГИБДД прокомментировали эту информацию. По их данным, в 12:35 столкнулись «Лада-гранта» под управлением 65-летнего водителя, и «ВАЗ-21150», за рулем которого находился 72-летний мужчина. После столкновения второй автомобиль перевернулся.

В аварии пострадала 72-летняя пассажирка, ехавшая в «ВАЗ-21150». Женщину госпитализировали с травмами.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.