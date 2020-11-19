В Мордовии пока не планируют вводить «дистанционку» в образовательных учреждениях

Сегодня в Пресс-центре Мордовии состоялась пресс-коференция по эпидемиологической ситуации в регионе. Одной из тем разговора стала организация учебного процесса в образовательных организациях.

Как отметила заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, на сегодня в регионе на карантин закрыты три группы в детских садах, четыре класса в школах и еще три группы в колледжах республики.

- Оснований для ввода дистанционного обучения нет, - заверила Галина Алексеевна. – Если заболеваемость будет, продолжим закрывать на карантин поэтапно.