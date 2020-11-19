Надежный щит, оберегающий покой страны

Пресс-служба правительства Пензенской области
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем ракетных войск и артиллерии!
С первых дней своего существования ракетные войска и артиллерия были и остаются надежным щитом, оберегающим покой страны и мирный труд ее граждан, законной гордостью России.
Самые передовые достижения науки, технической и военной мысли, прекрасная подготовка офицерского состава вывели ракетные войска и артиллерию на качественно новый уровень.
Уверен, что нынешнее поколение воинов Вооруженных Сил Российской Федерации сохранит и продолжит славные традиции дедов и прадедов, с честью исполнит свой воинский долг, будет достойно решать ответственные боевые задачи на благо нашей великой Родины.
В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!
Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев