Электропастух пенсионера из Мордовии стал орудием убийства

Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

В июле 2020 года пенсионер в Инсарском районе Мордовии оградил земельный участок для выращивания многолетних трав на корм самодельным техническим устройством, работающим по принципу электропастуха. По краю участка на деревянных кольях высотой до 1 метра он протянул два стальных электропровода без изоляционного материала. Затем самостоятельно изготовил техническое устройство, представляющее собой генератор электрических импульсов.

Сделал он это для того, чтобы на поле не заходили чужие сельскохозяйственные животные. Умные коровы, вероятно, сразу распознали недоработки самодельного электропастуха, не предусматривавшего аварийного отключения подачи электрического тока. А потому обходили участок стороной. Провода в ночь на 3 августа текущего года зацепил пьяный мужик. От электротравмы он скончался на месте.

Стоит отметить, что земельный участок располагался в населенном пункте.

Собранные Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. За причинение смерти по неосторожности мужчине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.