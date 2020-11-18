Супружеская пара из Заречного отдала мошенникам более трех миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Заречного 1967 года рождения обратился в полицию. Мужчина рассказал, что некоторое время ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о попытке мошенников оформить кредит на гражданина. Зареченец решил перепроверить эту информацию и обратился в отделение банка, где сотрудники ему подтвердили наличие кредитного предложения.

Собеседник мужчины связался с ним и на следующий день, подсказав, что для отмены процедуры оформления ему нужно самому взять кредит. Мужчина так и сделал. Полученные 400 рублей он, следуя дальнейшим инструкциям, перечислил на якобы «резервные» счета, после чего «сотрудник службы безопасности» заверил его, что незаконные действия удалось предотвратить.

Через некоторое время мужчине вновь позвонили и предупредили, что теперь мошенники пытаются провернуть такую же схему, только через другие банки. На протяжении более двух недель пострадавший общался с мошенниками в мессенджере. За это время он взял еще несколько кредитов на общую сумму почти в два миллиона рублей. Деньги мужчина также отправил на неизвестные счета.

5 ноября с зареченцем связался некий представитель Ассоциации банков Российской Федерации (в действительности такой организации не существует). Он сообщил, что произошло слияние счетов мужчины и его супруги. То же самое другие лица сообщили и жене пострадавшего. Женщина оформила на свое имя кредит на сумму около миллиона рублей.

Таким образом, супружеская пара перечислила мошенникам более трех миллионов рублей. После этого они поняли, что стали жертвой мошенников, и пошли в полицию. По словам потерпевших, мошенники были очень убедительны, присылали копии документов о том, что все кредитные обязательства прекращены. Злоумышленники также убеждали, что зареченцу полагалась компенсация за доставленные неудобства.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений.