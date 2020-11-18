Мэрия Саранска передала детским поликлиникам четыре автомобиля

Администрация городского округа Саранск передала несколько служебных автомобилей городским медучреждениям.

- Ситуация по-прежнему напряженная, - отметил мэр Петр Тултаев. – Жители часто жалуются, что долго ждут вызванного на дом врача. Но это не вида медиков: просто больных очень много. Чтобы немного облегчить их работу, предлагаю передать в безвозмездное пользование поликлиникам служебные автомобили из гаража мэрии.

Решение Главы Саранска было единогласно поддержано городским оперативным штабом. По состоянию на 18 ноября детским поликлиникам города были предоставлены четыре автомобиля. Работа в данном направлении продолжится.