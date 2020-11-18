Пенсионер из Мордовии признан виновным в причинении смерти по неосторожности

Житель Инсарского района Мордовии предстал перед судом. В июле этого года он, оградив свой участок, установил на нем самодельно изготовленное устройство, действующее по принципу электропастуха. На принадлежащем ему поле мужчина выращивал травы на корм животным, поэтому таким образом он планировал защитить их от чужого скота.

Однако ночью 3 августа на участке оказался местных житель. Мужчина, будучи пьяным, задел натянутый электропровод и скончался на месте от удара током.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.