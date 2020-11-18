Пензенская область получит более 900 миллионов рублей из федерального бюджета

Пензенская область получил дополнительно 917,5 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Деньги пойдут на выплаты на детей от трех до семи лет. Напомним, что данные пособия были введены указом Президента РФ с 1 января и начали выдаваться в июне этого года. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, в МФЦ или органах соцзащиты.