Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Пензенская область получит более 900 миллионов рублей из федерального бюджета

Эти средства пойдут на выплаты на детей от трех до семи лет
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Пензенская область получил дополнительно 917,5 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Деньги пойдут на выплаты на детей от трех до семи лет. Напомним, что данные пособия были введены указом Президента РФ с 1 января и начали выдаваться в июне этого года. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, в МФЦ или органах соцзащиты.