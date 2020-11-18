В Пензенской области завершился IX театральный фестиваль «Золотая провинция»

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Как и в прошлом году, фестиваль завершил пермский театр «У Моста». В этом году гости региона представили зрителям спектакль «Сиротливый Запад».

Перед началом показа к зрителям и актерам обратился врио заместителя министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов:

- В течение недели в Пензе, Заречном и Кузнецке были показаны 24 спектакля от 20 театров из России и зарубежья. Фестиваль подарил нам много ярких впечатлений.

Гран-при «Золотой провинции» получил театр «У Моста» за свой спектакль «Мачеха Саманишвили».