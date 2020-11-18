До наступления устойчивых морозов первый лед непрочен

Дети катаются на льду. Фото: Анар Мовсунов

Известно, что с крепнущими морозами у детей растет соблазн проверить первый лед на прочность. И здесь нелишне напомнить: на водоемах, реках Саранска еще не образовался лед достаточной толщины и до наступления устойчивых морозов он непрочен. В период предзимья необходимо исключить нахождение детей у водоемов. Это лучший способ уберечь их от беды.

Следует знать, что при морозной погоде вес человека выдерживает прозрачный лёд толщиной 5-7 сантиметров. При оттепели лёд такой толщины, с вмёрзшей травой, тростником обязательно проломится.

Опасайтесь мест, где лед покрыт снегом: под ним лед нарастает значительно медленнее. Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда составляет 10 сантиметров, а под снегом всего 3 сантиметра. Если на ровном снеговом покрове можно увидеть тёмное пятно – значит, под снегом может оказаться неокрепший лёд.

Уважаемые родители!

Знайте, где гуляют ваши дети, объясняйте им о недопустимости игр рядом с водоемами. Помните, что оставление ребенка в опасности влечет ответственность в соответствии с законом.

Ребята, старшие школьники!

Будьте осторожны, не подходите близко к водоемам, обращайте внимание на младших. При несчастном случае с вашим товарищем на льду немедленно приходите ему на помощь: зовите, кричите, делайте всё возможное, чтобы привлечь внимание других людей для оказания помощи.

При чрезвычайных происшествиях звоните по номеру 112.