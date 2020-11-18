Пенза
Еще
Радио
Пенза
Еще
Радио
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Пензенской области разыскивают без вести пропавшего Бориса Валова

Мужчина ушел из дома 10 ноября
Анна ЧЕРНАЯ
КомментироватьОставить комментарий

Полиция Бессоновского района разыскивает уроженца Московской области Бориса Валова 1955 года рождения. Мужчина проживает в селе Бакшеевка Пензенской области. Вечером 10 ноября он ушел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые средней длины, глаза зеленые. Особые приметы: на груди имеется татуировка в виде изображений двух ангелов, на пальцах рук имеются татуировки в виде перстней, зубы отсутствуют. При уходе из дома был одет в пиджак светлого цвета, брюки светлого цвета, ботинки.

Любую информацию, которая может помочь поискам, можно сообщить по телефону 8-84140-25-202.

ЧП