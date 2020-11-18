В Пензенской области разыскивают без вести пропавшего Бориса Валова

Полиция Бессоновского района разыскивает уроженца Московской области Бориса Валова 1955 года рождения. Мужчина проживает в селе Бакшеевка Пензенской области. Вечером 10 ноября он ушел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые средней длины, глаза зеленые. Особые приметы: на груди имеется татуировка в виде изображений двух ангелов, на пальцах рук имеются татуировки в виде перстней, зубы отсутствуют. При уходе из дома был одет в пиджак светлого цвета, брюки светлого цвета, ботинки.

Любую информацию, которая может помочь поискам, можно сообщить по телефону 8-84140-25-202.