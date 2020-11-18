На что потратят в Пензе 1 миллиард 366,3 миллиона рублей

Пресс-служба администрации Пензы

Выступившая 17 ноября 2020 года на заседании комиссии городской Думы по градостроительной деятельности начальник Финансового управления Пензы Ольга Завьялкина рассказала о формировании бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. И что стоит за цифрами планируемого финансировании градостроительной отрасли в 2021 году в размере 1 млрд 366,3 млн рублей.

Более 348 млн будут направлены на строительство детского сада по улице Антонова,52. Еще 77,8 млн рублей – на возведение дошкольного учреждения по улице Красной.

Денежные средства будут выделены для реализации федеральных программ «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Формирование современной городской среды», а также на укрепление фундамента дома по улице Новоселов, реконструкцию сетей водоснабжения, крытого катка и других объектов.

На заседании комиссии был рассмотрен вопрос о передаче автономной некоммерческой организации «Спасение» в безвозмездное пользование муниципального имущества.

Работники данной организации оказывают социальную помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, занимаются раздачей одежды, обуви, предметов домашнего обихода нуждающимся, организовывают акцию «Собери ребенка в школу», помогают жителям города восстанавливать документы, трудоустраиваться.

Депутаты поддержали проект, высказали предложения по взаимодействию с организацией «Спасение", выразили уважение ее руководителю.